Spider-Man, Deathloop und mehr: Neue Angebote im PlayStation Store

Sony hat mal wieder neue Angebote im PlayStation Store online gestellt und da so langsam wohl die Ideen für Aktionen ausgehen, nennt man es nur „Juli-Angebote“.

Mit dabei sind Spider-Man, NBA 2K22, Assassin’s Creed The Ezio Collection, Gang Beasts, Deathloop, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Need For Speed Heat, Crysis Remastered Trilogy, L. A. Noire, Persona 5 Royal und viele mehr.

-->

Denkt wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige Blockbuster dabei, die auch als physische Version bereits günstig zu haben sind. Bei Spider-Man zahlt ihr bei Amazon zum Beispiel nur ein paar Euro mehr, könnt die physische Kopie aber nach dem Durchspielen aber direkt wieder verkaufen.

Eine Übersicht der aktuellen Angebote findet ihr jetzt im PlayStation Store.

Sony bestätigt: God of War Ragnarök erscheint am 9. November Sony hat heute endlich das Datum für God of War Ragnarök genannt und bestätigt, was bisher im Raum stand: Am 9. November geht es weiter. Das Spiel wird für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen - eine neuen Trailer…6. Juli 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->