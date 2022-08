Sony zündet weitere Sommer-Angebote im PlayStation Store

Vor zwei Wochen startete Sony die Sommer-Angebote im PlayStation Store, eine der meiner Meinung nach besseren Aktionen. Jetzt geht es in die zweite Runde und Sony hat neue Spiele zu den Angeboten für die kommenden Tage hinzugefügt.

Dazu gehören auch aktuelle Blockbuster wie Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und es gibt ältere Klassiker wie Grand Theft Auto Online als PS5-Version, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 und The Last of Us Part 2 ist auch dabei.

Weiter Spiele sind Tiny Tinas Wonderlands: Chaotic Great Edition, A Way Out, Call of Duty: Modern Warfare, Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT und Fifa 22 ist auch für 12 Euro zu haben. Eine Übersicht aller Angebote gibt es im PlayStation Store.

Denkt wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige Blockbuster dabei, die auch als physische Version bereits günstig zu haben sind.

