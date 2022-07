Sommer-Angebote ab sofort im PlayStation Store gestartet

Es gibt mal wieder eine Aktion im PlayStation Store von Sony und dieses Mal nennt man diese „Sommer-Angebote“. Das mit der Kreativität ist ja so eine Sache bei den Deals, aber Sony scheint darauf zu bestehen, dass man immer einen Namen hat.

PlayStation Store mit sehr guten Angeboten

Doch das spielt ja am Ende keine Rolle, wichtig ist nur, dass ihr wieder ein paar Euro sparen könnt. Mit dabei sind God of War (kein Zufall), WWE 2K22, Call of Duty: Vanguard, Star Wars Jedi: Fallen Order, Red Dead Redemption 2 (klare Empfehlung von mir), It Takes Two (ebenfalls), Ratchet & Clank Rift Apart (auch hier) und mehr.

-->

Kena: Bridge of Spirits, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Ghostwire: Tokyo, das sind dieses Mal wirklich sehr viele gute Spiele dabei, schaut also einfach mal direkt im PlayStation Store vorbei.

Denkt wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige Blockbuster dabei, die auch als physische Version bereits günstig zu haben sind.

Stray: Ab heute könnt ihr die Cyberpunk-Welt als Katze erforschen Stray ist ein neues Indie-Spiel von Annapurna Interactive und es hat einen durchaus großen Hype in den letzten Wochen aufgebaut. So sehr, dass es bei Steam ganz oben auf der Wunschliste steht. Und ab heute könnt ihr Stray offiziell spielen.…19. Juli 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->