Miles Morales schwingt im November auf den PC

Sony bringt eine der beliebtesten PlayStation-Reihen auf den PC: Spider-Man. Den ersten Teil gibt es bereits zu kaufen und wie angekündigt folgt noch 2022 Miles Morales. Der, wie ich finde, etwas kürzere, aber etwas bessere Spider-Man-Titel.

Am 19. November geht es offiziell los und wer möchte, der kann sich das Spiel ab sofort für 49,99 Euro bei Steam oder im Epic Games Store kaufen. Und falls euch die Details der Spezifikationen interessieren, dann gibt es da auch eine Liste:

Sony hat in der PC-Sparte eine lukrative Einnahmequelle erkannt und in diesem Monat erscheint Uncharted, dann kommt noch Sackboy und ich bin mir sicher, dass sich Miles Morales auch sehr gut verkaufen wird – spätestens bei ersten Deals.

Kommendes Jahr wird es dann sicher weitergehen, ich rechne vor allem mit The Last of Us Part 1 (bereits bestätigt) und The Last of Us Part 2. Für mich ist das im Moment auch sehr spannend, aber dazu dann bald mehr (Stichwort: Steam Deck).

