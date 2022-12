Spider-Man 2: Überrascht uns Sony diese Woche?

Ein PlayStation Showcase gab 2022 nicht, vermutlich auch, weil Sony gegen den Deal von Microsoft und Activision Blizzard schießt und es da nicht gut ankommt, wenn man auf einem großen Event die vielen Exklusivspiele für die Zukunft zeigt.

In den letzten Wochen wurden viele Inhalte so nebenbei angekündigt und schaut man sich die Summe an, wäre das locker ein gutes Showcase im Herbst geworden. Doch ein Spiel für 2023 fehlte immer und die Fans werden langsam skeptisch.

Spider-Man 2 soll 2023 kommen, das müssen die Entwickler bei Insomniac Games jetzt immer wieder bestätigen. Wieso zeigt man es nicht? Keine Ahnung, es dürfte der größte Blockbuster für die PS5 nächstes Jahr werden. Einige Fans vermuten aber, dass wir noch diese Woche neue Details zu Spider-Man 2 erhalten werden.

Produktseite für Spider-Man 2 war online

Erst twitterte der Community Director von Insomniac Games ein GIF zum Spiel, dann erwähnte der Sr. Community Manager, dass Spider-Man 2 wirklich 2023 für die PlayStation 5 kommt, doch den besten Hinweis lieferte Sony gestern selbst:

Das ist die Produktseite im PlayStation Store, die gestern in einigen Ländern ganz kurz online war. Sony arbeitet also im Hintergrund an Spider-Man 2 und es wäre durchaus möglich, dass man diese Woche einen neuen Trailer mit ein paar Details veröffentlicht. Dazu etwas Gameplay und vielleicht noch ein „Ende 2023“ im Video.

Die Game Awards waren zwar mit PlayStation-Ankündigungen gefüllt, aber das ist der größte Blockbuster für 2023, da würde es mich nicht wundern, wenn Sony das lieber ohne Konkurrenz präsentiert. Mal schauen, ob es diese Woche eine kleine Überraschung und ein paar Details rund um Spider-Man 2 für die PlayStation 5 gibt.

