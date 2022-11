Spider-Man: Miles Morales landet auf dem PC (und Steam Deck)

Sony macht weiter und veröffentlicht fleißig die PlayStation-Spiele für den PC. Und da sind mittlerweile auch die Bestseller wie Spider-Man dabei. Ab heute gibt es den Ableger Miles Morales, der mir sogar etwas besser als das Original gefallen hat.

Ihr könnt euch das Spiel entweder im Epic Store oder im Steam Store sichern und müsst dafür 49,99 Euro einplanen. Miles Morales ist kein Vollpreistitel, was aber auch okay ist, denn es ist zwar mehr als ein DLC, aber kein besonders langes Spiel.

Miles Morales für Steam Deck angepasst

Ich konnte mir Miles Morales in den letzten Tagen schon auf dem Steam Deck in Ruhe anschauen, habe es allerdings auf keinem Gaming PC gespielt. Doch es läuft auch wunderbar auf dem Steam Deck und es ist vor allem auch dafür verifiziert.

Es ist schon beeindruckend, dass man ein Spiel wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales mittlerweile auch mobil in einer so guten Qualität spielen kann, auch wenn das Steam Deck hier an seine Grenze kommt und die Lüfter sehr aktiv dabei sind.

Mit den ganzen PlayStation-Spielen bei Steam und der Tatsache, dass sie Sony für das Steam Deck optimiert, ist das Steam Deck der inoffizielle Nachfolger für die Vita geworden. Kann ich empfehlen. Doch Miles Morales bekommt auch so eine klare Empfehlung von meiner Seite, es ist ein wirklich sehr gutes Singleplayer-Spiel.

