PlayStation 5: Sony hat sehr große Pläne für 2023

Im aktuellen Geschäftsjahr rechnet Sony mit ca. 18 Millionen verkauften Einheiten der PlayStation 5. Da liegt noch eine Menge vor Sony, aber man will die Zahl rund um Weihnachten steigern und mit God of War Ragnarök steht ein Blockbuster an.

PlayStation 5: Deutliche Steigerung erwartet

Für das kommende Geschäftsjahr, welches im April 2023 beginnt und im März 2024 endet, hat Sony aber große Pläne. Laut Insider Gaming peilt Sony etwa 30 Millionen Einheiten der PlayStation 5 an. Das wäre eine ordentliche Steigerung.

Den Bärenanteil dieser Menge soll übrigens die neue PlayStation 5 ausmachen, die gerade geplant wird. Sony plant wohl nur noch 12 Millionen Einheiten der aktuellen PlayStation 5 ein, ab September 2023 wird nur noch die neue Version verkauft.

Bisher ist noch unklar, was genau neu ist. Laut Quelle ist es eine etwas kompaktere Version der PlayStation 5, die kein Laufwerk mehr besitzt. Das kann man separat kaufen. Es ist aber noch unklar, ob das wirklich schon eine PlayStation 5 Slim ist.

PlayStation 5: Spiele-Lineup noch unbekannt

Außerdem steht dann ja auch noch Anfang 2023 das neue VR2-Headset an, bei dem Sony direkt mit einem großen Erfolg rechnet. Bisher ist aber noch unklar, wie das Spiele-Lineup der PlayStation 5 für das kommende Geschäftsjahr aussieht.

Womöglich werden wir das neue Spider-Man sehen, vielleicht schon Wolverine, aber viel mehr wissen wir nicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Sony da bald ein Showcase plant, welches dann eine erste Preview für 2023 präsentiert.

Ich bin gespannt, ob Sony diese Steigerung gelingt. Bei der Nachfrage mache ich mir gar keine so großen Sorgen, die ist so gut, dass man sogar den Preis erhöht hat. Entscheidend ist die Produktion. Daher aber vielleicht auch die neue Version.

