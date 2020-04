Splatoon 2: Nintendo feiert letztes Splatfest

Was ist ein Splatfest? Das ist ein Online-Event im Spiel „Splatoon 2“ für die Nintendo Switch, bei dem an einem Wochenende zwei Teams gegeneinander antreten. Vorher muss man sich für eines entscheiden und in der Regel sind es unterhaltsame Entscheidungen, wie „Mayo oder Ketchup“.

Nun, eigentlich hat Nintendo bereits 2019 angekündigt, dass es kein Splatfest mehr geben wird und die Entwicklung an Splatoon 2 für die Switch beendet sei. Doch vor ein paar Tagen gab es dann doch nochmal ein kleines Update und am 23. Mai wird ein „einmaliges Splatfest“ mit anderen Aktionen stattfinden.

Heißt: Schon jetzt am 30. April wird es eine „Special Demo“ für Splatoon 2 geben, bei der man das Spiel für 7 Tage testen kann, inklusive einer Anbindung an Switch Online für Online-Spiele. Dazu kommt, dass man Splatoon 2 in dieser Zeit auch reduziert anbieten möchte, wir haben aber noch einen Euro-Preis.

Splatoon 2: Ein letzter Abschluss?

Als Fan von Splatoon 2 freut mich das natürlich, denn ich habe das Spiel seit ein paar Monaten nicht mehr gezockt und werde mir dieses Splatfest vermutlich ein letztes Mal anschauen, aber warum macht man das? Vermutlich will man den aktuellen Hype um die Switch nutzen und neue Splatoon-Käufer gewinnen.

Ich weiß aber nicht, ob ich Splatoon 2 noch empfehlen kann, denn die Entwicklung wurde eingestellt und Events dieser Art (die viel ausgemacht haben) wird es nicht mehr geben. Das hängt dann aber vom Preis ab, den Nintendo aufrufen wird.

PS: Das ist jetzt pure Spekulation von mir, aber letzten Sommer war noch unklar, wie es mit Splatoon weitergeht und vielleicht ist das nur ein würdiger Abschluss für Splatoon 2 und wir werden im Sommer die Ankündigung von Splatoon 3 sehen.

Ketchup oder Mayo – was kommt euch in die Pommestüte? Am 23. Mai stellen wir die Frage erneut in einem besonderen, einmaligen Splatfest in #Splatoon2! pic.twitter.com/IcgiUyGmhB — Nintendo DE (@NintendoDE) April 22, 2020

