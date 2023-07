Spotify für iOS: App Store-Abos werden gestrichen

Spotify bietet schon seit Jahren kein Abo über den Apple App Store an, es gab aber mal eine Phase (vor 2016), in der man Spotify Premium darüber buchen konnte. Das haben auch viele Nutzer getan und einige nutzen das Abo bis heute noch.

Damit ist jetzt aber Schluss, denn Spotify informiert die Nutzer gerade, dass man diese Bezahlmethode nicht mehr akzeptiert. Diese Nutzer der iOS-App werden auf Spotify Free umgestellt und müssen Spotify Premium über die Webseite buchen.

Über die Spotify-App selbst ist das nicht möglich, da Apple das verbietet. Spotify gibt an, dass das „nicht optimal“ für Nutzer sei, aber man möchte die Gebühr nicht länger an Apple zahlen, denn 15 Prozent des Abo-Preises gehen direkt an Apple.

We’re contacting you because when you joined Spotify Premium you used Apple’s billing service to subscribe. Unfortunately, we no longer accept that billing method as a form of payment.