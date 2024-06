Spotify möchte noch persönlicher werden

Spotify hat diese Woche einen neuen Bereich angekündigt, den es zum Start aber noch nicht in Deutschland geben wird. Bei „My Spotify“ gibt es personalisierte Dinge, wie Nachrichten, die Spotify nur euch schickt und zeigt, dass man euch kennt.

So bekommt ihr Hinweise zu Songs, die ihr letzten Monat besonders häufig gehört habt, es wird euch ein DJ (der auf KI basiert) vorgeschlagen, der mit einem Song startet, der euch gefallen könnte, und auch sowas wie eine ganz neue „Daylist“.

Spotify bezeichnet es als „Made For You Hub“, der rund um Musik, Podcasts und Co. alles bieten soll, was euch interessiert. Bei Spotify selbst wird man außerdem immer mal wieder ganz normale Spotify-Nutzer und deren Vorlieben hervorheben.

Passend dazu gibt es eine neue Kampagne von Spotify, bei der man damit wirbt, dass man die Nutzer von allen Diensten am besten kennt. Bisher ist allerdings noch nicht klar, wann das neue „My Spotify“ bei uns in Deutschland an den Start geht.

