Spotify Wrapped: Der Jahresrückblick kommt bald

Spotify wirbt mittlerweile schon mit Spotify Wrapped, dem großen Jahresrückblick. Dann gibt es nicht nur die beliebtesten Lieder, Genres und Alben bei Spotify, der Dienst ist ja weiterhin die weltweite Nummer 1, sondern auch persönliche Inhalte.

Vor allem die Playlist mit den meistgehörten Liedern ist ein Highlight, aber ich schaue mir auch gerne andere Statistiken meiner Nutzung an. Bald geht es los, so Spotify, ihr sollt aber momentan ganz normal weiterhören und nichts ändern.

Wann geht Spotify Wrapped online? Meistens Anfang Dezember, letztes Jahr war es am 1. Dezember so weit. Ich vermute also, dass es kommende Woche losgeht.

