Spotify dürfte ebenfalls bald teurer werden

Apple hat den Preis für Apple Music erhöht und verlangt jetzt 10,99 Euro pro Monat. Die Konkurrenz hält sich bisher noch zurück, aber laut Daniel Ek, dem Gründer und Chef von Spotify, wäre eine Preiserhöhung auch hier durchaus eine gute Option.

Angesichts der Preiserhöhungen der „Wettbewerber gibt uns das natürlich auch mehr Zuversicht“, so Ek im Gespräch mit Investoren. Eine Preiserhöhung bei Spotify soll sich auch für die Partner lohnen, daher will man das mit diesen abstimmen. Das ist also noch keine konkrete Zusage, aber ich interpretiere das als: Ja, wird teurer.

Vor ein paar Tagen tauchte ein neues Spotify Abo namens „Platin“ auf, was dann auch Dinge wie Spotify HiFi enthalten könnte. Das könnte dann bei stolzen 19,99 Euro pro Monat liegen. Vermutlich baut Spotify also gerade ein neues Abo-Modell auf und ich könnte mir gut vorstellen, dass parallel dazu eine Preiserhöhung folgt.

