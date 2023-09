Star Ocean: The Second Story R – Demoversion lädt zum Ausprobieren ein

Über das Remake Star Ocean: The Second Story R hatte ich bereits Ende Juli geschrieben: Square Enix und das Entwicklerstudio tri-Ace wollen der Spielreihe Star Ocean mit einer verbesserte Grafik mit 3D-Umgebungen und 2D-Pixelfiguren neues Leben einhauchen. Das Spiel erscheint am 2. November für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie PC-Steam.

Um die Wartezeit bis zum Erscheinen des Spiels zu überbrücken, wurde nun eine Demoversion des Spiels veröffentlicht, die einen umfassenden Einblick in das Spiel bietet. Die Demo umfasst drei Städte, zwei Dungeons sowie zwei Bosse und bietet dem Spieler einen guten Überblick über die ersten Spielstunden.

Die Demoversion steht ab sofort auf den Online-Shops der jeweiligen Plattform zum Herunterladen bereit. Der gespeicherte Spielfortschritt aus der Demo kann nach der Veröffentlichung des Spiels in das Hauptspiel übernommen werden.

