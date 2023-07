Star Ocean: The Second Story R ist als Remake nicht nur für Serieneinsteiger geeignet

Dass alte Spieleklassiker in einer neuen Generation neu aufgelegt werden, ist in der Gaming-Szene mehr als üblich. Insbesondere das japanische Entwicklerstudio Square Enix hat in den letzten Monaten mit Live A Live und Final Fantasy Pixel Remaster zwei Spiele dieser Art veröffentlicht – Anfang November will man mit einem weiteren Titel den gleichen Effekt erzielen.

Am 2. November erscheint nämlich der zweite Teil der Star Ocean-Reihe mit dem Titel Star Ocean The Second Story R für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie für PC-Steam. Das Spiel wurde ursprünglich 1998 in Japan für die PlayStation veröffentlicht.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Claude, einem Offizier der Föderation, der gemeinsam mit Rena auf der Suche nach der Rettung seines Volkes ist.

Star Ocean: Das Remake will sich neu erfinden

Wie bei den beiden oben genannten Spielen will das Entwicklerstudio tri-Ace und Publisher Square Enix Star Ocean: The Second Story R nicht grundlegend verändern, sondern dem Spiel „neues Leben einhauchen“ und ein „modernes Spielerlebnis“ bieten. Dies soll durch einige Änderungen am Gameplay und die Einführung von drei neuen Schwierigkeitsgraden erreicht werden.

Hauptmerkmal ist die verbesserte Grafik mit 3D-Umgebungen und 2D-Pixelfiguren. Square Enix hatte bereits in Octopath Traveler II und Triangle Strategy einen ähnlichen Grafikstil verwendet, der von der Presse gut aufgenommen wurde – Octopath Traveler II zum Beispiel war ein Verkaufserfolg.

Und auch ich bin von dem grafischen Stil sehr angetan. Wie bereits in der Vergangenheit erwähnt, kommt der Stil besonders gut auf einer Nintendo Switch OLED zur Geltung.

