Star Trek Discovery: So könnt ihr Staffel 4 ab sofort in Deutschland schauen

ViacomCBS und Netflix sorgten vor ein paar Tagen für einen kleinen Paukenschlag, als man die Partnerschaft beendete. Und das wenige Tage vor dem Start der 4. Staffel von Star Trek Discovery. Das Ergebnis: Kein Star Trek für Deutschland.

Die Serie wird ab sofort direkt bei Paramount+ zu sehen sein, dieser Dienst kommt aber erst 2022 nach Deutschland (ein paar andere Länder sind auch noch davon betroffen). Das hat Fans verärgert und daher hat man nach einer Lösung gesucht.

Star Trek Discovery in Deutschland schauen

Eine Option für Streaming gibt es nicht, jedenfalls keine mit Abo. Man wird die 4. Staffel aber ab morgen (26. November) zum Kauf bei ausgewählten Plattformen anbieten. Neue Folgen von Discovery kann kommen immer am Freitag online.

Die zweite Option ist ein fester Zeitpunkt und Dienst, denn jeden Freitag, Samstag und Sonntag könnt ihr die jeweils neue Folge bei Pluto TV sehen. Der Dienst ist mir neu, aber das ist die kostenlose Variante und auch hier geht es am Freitag los.

Star Trek Discovery startet mit 2 Folgen

Da schon eine Folge ausgestrahlt wurde, werden am Freitag zwei Folgen zu sehen sein. Die deutsche Synchronisation ist also fertig und es sieht so aus, als ob sich ViacomCBS und Netflix einfach nicht auf den Preis für die Staffel einigen konnten.

Die neue Folge von Star Trek Discovery wird immer ab 21 Uhr lokaler Zeit bei Pluto TV zu sehen sein, was für uns keine Option ist. Es ist lange her, dass wir Serien zu bestimmten Uhrzeiten gestartet haben und damit fangen wir jetzt nicht wieder an.

