Star Wars Eclipse soll sich an The Last of Us orientieren

Wenn es um Spiele mit einer guten Geschichte und Erzählung von dieser geht, dann dürfte nicht nur mir The Last of Us in den Kopf schießen. Das PlayStation-Spiel kann jedenfalls eine solche bieten und wurde dafür von vielen gefeiert.

Angeblich soll sich Quantic Dream daran ein Beispiel genommen haben, denn das kommende Action Adventure „Star Wars Eclipse“ soll sich zwar ein bisschen wie Jedi Fallen Order spielen, allerdings mit vielen Elementen von The Last of Us.

Die Quelle, die das behauptet, hat übrigens vor der Ankündigung über das Spiel getwittert, scheint da also eine gute interne Person zu haben. Star Wars Eclipse soll für beide Konsolen und den PC erscheinen, es dauert allerdings noch eine Weile.

Die Entwicklungen an diesem Projekt haben erst Anfang 2021 begonnen und daher gibt es auch nur Konzeptbilder. Und da es gerade nicht so leicht ist an Entwickler zu kommen, würde ich nicht vor 2024 oder 2025 mit dem Release rechnen.

Recap of everything I know on Quantic Dream's next projects 1. Star Wars Eclipse – Action-Adventure

– Based on interactive storytelling

– Open World

– Quantic Dream Montreal is working on multiplayer, gameplay and level design aspects pic.twitter.com/4sQjzTFzoI — AccountNGT (@accngt) January 29, 2022

