Star Wars: Neues Jedi-Spiel geht in die Entwicklung

Die Jedi-Spiele von Respawn sind beliebt und kommen gut bei Star Wars-Fans (nicht nur bei diesen) an. Und da könnte es einige freuen, dass nach Survivor nicht Schluss ist, denn die Entwickler haben die Spiele schon immer als Trilogie gesehen.

Bei VGC hat man jetzt mehrere Stellenausschreibungen bei Respawn entdeckt, die sich um einen neuen Teil der Star Wars: Jedi-Reihe drehen. Dabei werden diverse Mitarbeiter gesucht, unter anderem Schreiber, VFX-Profis und mehr. Das bedeutet, dass die Entwicklung eines neuen Teils begonnen hat. Mehr wissen wir aber nicht.

Survivor kam nur vier Jahre nach Fallen Order, was für so ein großes Spiel recht zügig ist, aber es gab auch viele Probleme zum Launch. Da wird man beim dritten Teil sicher schauen, dass das besser abläuft, vier bis fünf Jahre wird es also sicher dauern. EA selbst hat den dritten Teil bisher übrigens noch nicht offiziell bestätigt.

Die ersten beiden Teile haben mir jedenfalls viel Spaß bereitet und ich freue mich auf ein (hoffentlich gutes) Finale dieser Trilogie. Meine Vermutung ist aber, dass die Entwickler jetzt schon die nächste Konsolengeneration (gegen 2028) anpeilen.

