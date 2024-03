Star Wars und Marvel: Disney kehrt erneut zurück in die Vergangenheit

Disney hatte Glück und mit Beginn der Pandemie war Disney+ am Start und man hatte viele neue und teilweise sehr gute Inhalte zu bieten. Der Fokus lag auf Star Wars und Marvel, aber das kam gut an und so legte man ein starkes Wachstum hin.

In den letzten Monaten hat das wieder nachgelassen und so versucht man derzeit mit Disney+ mehr Geld zu verdienen. Disney ist aber auch offen für neue Lizenztitel und nicht nur das, einige Serien werden jetzt sogar als physische Kopie kommen.

Star Wars: Andor, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Marvel Studios Moon Knight und Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier werden auf Blu-ray erscheinen. Die Ironie ist, dass Disney dieses Geschäft (Discs) gerade an Sony ausgelagert hat.

Disney mit neuer Blu-ray-Kollektion

Es ist übrigens die zweite „Kollektion“ von Disney Home Entertainment, letztes Jahr gab es u.a. Loki, WandaVision und The Mandalorian im Einzelhandel. Es gibt also eine Nachfrage nach diesen Inhalten, sonst würde Disney das nicht erneut bieten.

Ich persönlich bin ja froh, dass ich mich nicht mehr mit Blu-rays im Regal und unter dem TV herumärgern und einfach entspannt digitale Inhalte starten kann. Es gibt hier, wenn man Konsolen ignoriert, auch gar keine Möglichkeit für solche Inhalte.

Die neue Kollektion ist sicher wieder limitiert und ist dann ab dem 30. April 2024 im Einzelhandel erhältlich. Falls sowas also genau euer Ding ist und ihr das vielleicht auch sammelt, das könnte ich ja noch verstehen, dann haltet die Augen also offen.

Harry Potter und mehr: Warner erntet Kritik für Aussage zu neuen Spielen Hogwarts Legacy ist das erfolgreichste Spiel von 2023 und verkaufte sich extrem oft und Suicide Squad ist schon jetzt ein sicherer Flop für 2024. Das eine ist ein hochwertiges AAA-Singleplayer-Spiel, […]6. März 2024 JETZT LESEN →

-->