Harry Potter und mehr: Warner erntet Kritik für Aussage zu neuen Spielen

Hogwarts Legacy ist das erfolgreichste Spiel von 2023 und verkaufte sich extrem oft und Suicide Squad ist schon jetzt ein sicherer Flop für 2024. Das eine ist ein hochwertiges AAA-Singleplayer-Spiel, das andere ein mittelmäßiges Live-Service-Spiel.

Daher hat J.B. Perrette von Warner Bros. Games diese Woche überrascht, als man dennoch bestätigte, dass sich Warner mehr auf Live-Service-Spiele fokussieren will.

Harry Potter als Live-Service-Spiel

Warner möchte Spiele haben, die erfolgreich sind und bei denen man dauerhaft Geld ausgeben muss. Einige Unternehmen rudern mittlerweile von dieser Strategie zurück, selbst Sony hat erkannt, dass Live-Service-Spiele sehr schwierig sind.

Anstatt nur ein einmaliges Konsolenspiel auf den Markt zu bringen, wie können wir ein Spiel rund um beispielsweise ein Hogwarts-Vermächtnis oder Harry Potter entwickeln, das einen Live-Dienst darstellt, bei dem Menschen in dieser Welt leben, arbeiten, bauen und spielen können? fortlaufend?

Für mich klingt das so, als ob Warner Hogwarts Legacy und Suicide Squad in Zukunft kombinieren möchte. Man nimmt eine sehr populäre Marke und packt das Spiel in ein Live-Service-Angebot. Warner plant ein großes „Potterverse“ und den Anfang für so eine Zukunft könnte in diesem Jahr ein eigenes Quidditch-Spiel sein.

Ich persönlich bin ja kein großer Fan von diesem Trend zu Live-Service-Spielen und weiß auch nicht, ob mir Hogwarts Legacy (was ich durchaus solide fand) damit gut gefallen hätte. Doch wenn sie einschlagen, dann sind sie eben extrem lukrativ.

Meine Hoffnung ist aber, dass Warner damit scheitert und eine ähnliche Erkenntnis wie Sony hat, denn ein einmaliges und hochwertiges AAA-Spiel, von mir aus mit einem DLC, ist mir lieber. Mal schauen, was Warner Games für die Zukunft geplant hat.

