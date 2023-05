Stellantis investiert in Lyten Lithium-Schwefel-Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge

Stellantis Ventures wird in das Unternehmen Lyten investieren, um die Kommerzialisierung von Lytens 3D Graphene-Anwendungen für den Mobilitätssektor voranzutreiben.

Die Investition umfasst auch die Lithium-Schwefel-Batterie „LytCell“ für Elektrofahrzeuge, Leichtbaukomponenten und neuartige Bordsensoren. Die Lithium-Schwefel-Batterien von Lyten bieten eine alternative Lösung ohne Nickel, Kobalt oder Mangan und reduzieren den CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Batterien „um rund 60 Prozent“.

Die Produktion von Lytens anpassbarem 3D Graphene wandelt Treibhausgase in „hochleistungsfähige Kohlenstoffmaterialien“ um, die CO₂-Reduktionsziele in verschiedenen Sektoren erfüllen können. Stellantis Ventures wurde 2022 als Risikokapitalfonds gegründet und investiert in Start-ups, die innovative und nachhaltige Technologien für den Automobil- und Mobilitätssektor entwickeln.

Über Lyten 3D Graphene

Lyten 3D Graphene™ ist ein proprietäres, abstimmbares Hochleistungsmaterial aus natürlichem Gas, das die Dekarbonisierung unterstützt. Das 3D Graphen von Lyten ähnelt dem zweidimensionalen Graphen in vielen seiner wertvollen Eigenschaften. Allerdings bietet 3D Graphen eine um ein Vielfaches höhere chemische und elektrische Reaktion und ist aufgrund seines dreidimensionalen Aufbaus hochgradig abstimmbar. Die Verfahren und die Geräte zur Herstellung von dreidimensionalen Graphenmaterialien sind proprietäre, von Lyten patentierte Technologieerfindungen. Lyten wird seine anfängliche Produktion von seinem Werk in San José, Kalifornien, aus vorantreiben und demnächst Standorte für eine zweite Phase der Produktionskapazität prüfen.

Über die LytCell EV Lithium-Schwefel-Batterie

LytCell™ ist die von Lyten selbst entwickelte Lithium-Schwefel-Batterie, die Lyten 3D Graphene™ einsetzt, um das Problem des sogenannten Polysulfid-Shuttle-Effekts zu unterbinden, der mit der Verwendung von Schwefel verbunden ist. Dadurch erhöht sich die Leistungsfähigkeit der Batterie, die eine doppelt so hohe Energiedichte aufweist und größere Reichweiten im Vergleich zu herkömmlichen EV-Batterien ermöglicht. Im Gegensatz zu Lithium-Ionen- oder Festkörperbatterien verwendet LytCell™ keine teuren und seltenen Rohstoffe wie Nickel oder Kobalt. Das führt zu einer Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks um geschätzte 60 % gegenüber Litium-Ionen-Akkus und einen um geschätzte 40 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als bei Festkörperbatterien. LytCell wird aus heimischer und nachhaltiger Produktion stammen und beseitigt so das Risiko und die Probleme für Hersteller und Verbraucher hinsichtlich Lieferketten und umweltbelastenden Praktiken beim Abbau von NMC-Materialien (Nickel, Mangan und Kobaltoxid).

