Stranger Things VR: Neues Horror-Spiel für Quest-Headsets

Meta macht derzeit so richtig Druck, wenn es um VR und Gaming geht und baut die Quest-Reihe zu einer wirklich guten Gaming-Plattform aus. Ich komme kaum mit den Spielen hinterher und heute startet schon der nächste VR-Titel für die Quest.

Stranger Things dürften die meisten von euch kennen, es ist eine der beliebtesten Serien bei Netflix und in meinen Augen auch eine der besten Serien von Netflix. Ab heute gibt es Stranger Things VR für 26,99 Euro im Meta Quest Store zu kaufen.

Gefällt, auch wenn ich bisher nur ganz kurz hereingeschaut habe, weil mein Fokus voll auf Final Fantasy 7 Rebirth liegt. Doch das ist ein Erlebnis, für das sich so eine VR-Brille lohnt und welches so eine VR-Brille auch ehrlich gesagt lohnt. Die Videos im Beitrag vermitteln hier nicht ansatzweise das Gefühl, wie es eine VR-Brille tut.

Ich kann euch leider noch nicht sagen, ob das Spiel sein Geld wert ist und die Story bis zum Ende überzeugt, aber mein erster Eindruck ist positiv, die Atmosphäre hat bisher einen guten Eindruck gemacht und ich bin mir sicher, dass es heute auch das ein oder andere Review von Gaming-Medien gibt, die es durchgezockt haben.

Falls sowas also genau euer Ding ist und ihr eine Meta Quest 3, Meta Quest 2 oder Meta Quest Pro besitzt, dann schaut euch Stranger Things VR doch genauer an.

Ich muss an dieser Stelle vermutlich nicht erwähnen, dass das kein Spiel für sanfte Gemüter ist, die Altersfreigabe ab 16 sollte schon Hinweis genug sein, dass man hier nicht entspannt über bunte Wiesen läuft. Ihr begebt euch in die Welt der Serie und Stranger Things ist, wie man in den zwei Videos sieht, ein sehr düsterer Ort.

Stranger Things VR Gameplay

