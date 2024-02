Alan Wake 2: Entwickler haben Grund zur Freude

Ende Oktober letzten Jahres brachte das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment den mit Spannung erwarteten zweiten Teil der Alan-Wake-Reihe auf den Markt.

Mein Redaktionskollege Oliver ist von Alan Wake 2 begeistert, das Spiel hat es in seine wöchentliche Kolumne geschafft und ist auch sein Spiel des Jahres 2023. Und auch die Presse ist begeistert, was sich nun auch in den Verkaufszahlen niederschlägt.

Nach Angaben des Entwicklerstudios hat sich das Spiel nämlich über 1,3 Millionen Mal verkauft. Damit ist Alan Wake 2 das am schnellsten verkaufte Spiel des Entwicklerstudios. So konnte das Spiel in den ersten zwei Monaten nach seiner Veröffentlichung 50 % mehr Exemplare und dreimal so viele digitale Kopien absetzen als das zuvor veröffentlichte Control in den ersten vier Monaten.

Für die Zukunft ist geplant, das Spiel weiterhin in den „Mittelpunkt der Aufmerksamkeit“ zu stellen und es mit Updates zu versorgen. Darüber hinaus werden zwei kostenpflichtige Erweiterungspakete entwickelt, die darauf abzielen, die Spielgeschichte zu erweitern und zu vertiefen.

Remedy’s CEO Tero Virtala: „We are happy with the start of Alan Wake 2’s sales. The price point has also remained at a high level, and the game has already recouped a significant part of the development and marketing expenses. We will continue to develop the game to serve existing fans and attract new players and expect the game to continue selling well.“