Streamingdienst: Paramount+ wird bald teurer

Naveen Chopra hat im Rahmen der Geschäftszahlen von Paramount verlauten lassen, dass man den Preis für Paramount+ noch 2023 anheben wird. In den USA gibt es bald die Inhalte von Showtime bei Paramount+ und das nutzt man für eine Preiserhöhung in diesem Jahr. Es geht bald von 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar hoch.

Das Abo mit Werbung wird von 4,99 Dollar auf 5,99 Dollar ansteigen.

In Deutschland ist Paramount+ seit Ende 2022 verfügbar und diese Preiserhöhung hat sich da schon angedeutet. Allerdings spricht Paramount bisher nur von den USA und „ausgewählten internationalen Märkten“. Wir wissen also nicht, ob es in diesem Jahr eine Preiserhöhung in Deutschland gibt und wie hoch diese ausfällt.

Aktuell zahlt man 7,99 Euro pro Monat oder 79,90 Euro pro Jahr für Paramount+ in Deutschland und ich vermute jetzt einfach mal, dass dieser Preis auf 9,99 Euro im Laufe des Jahres ansteigen wird. Paramount befindet sich damit auch in bester Gesellschaft, denn so ziemlich alle Streamingdienste werden (oder wurden) teurer.

