Kurz vor Deutschland-Start: Paramount+ wird bald teurer

Am 8. Dezember startet Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz und man möchte 7,99 Euro pro Monat für das Abo haben. Alternativ zahlt man dann 79,90 Euro pro Jahr. Ein Preis, an den man sich aber eher nicht gewöhnen sollte.

Paramount+ dürfte bald teurer werden

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Naveen Chopra von Paramount verraten, dass man „Möglichkeiten“ sieht, um die Preise in Zukunft zu erhöhen. Das ist eine sehr freundliche Art, um einen Preisanstieg anzukündigen, ohne die Details zu nennen.

Allerdings kommt das auch nicht überraschend, denn momentan ziehen bei fast allen Anbietern die Preise an und so eine Chance nutzt dann auch die Konkurrenz. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir zunächst noch nicht direkt dabei sind.

Paramount+ hat sehr viel Konkurrenz

Man wird sicher schauen, dass Paramount+ in unserer Region wächst und das kann man bei dieser Konkurrenz nur mit einem attraktiven Preis machen. Disney+ ging auch recht günstig an den Start und ohne Werbung kostet es bald über 10 Dollar.

Man hat seit dem Start aber auch erst viele Millionen Abos gesammelt.

Ich weiß nicht, ob das Angebot bei Paramount+ stark genug ist, denn ich finde schon 7,99 Euro für den Anfang grenzwertig. Für mich spielt das eher in der Liga von Apple TV+ und die sind bei 4,99 Euro gestartet und kosten jetzt 6,99 Euro.

Aber so ist es momentan eben, die Kosten steigen und die Anbieter wollen das nicht selbst übernehmen. Verstehe ich, aber als frischer Streaminganbieter ohne großen Kundenstamm und mit viel Konkurrenz muss man da etwas aufpassen.

