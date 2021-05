Subaru Solterra: Elektro-SUV kommt 2022

Subaru schließt sich den meisten Autoherstellern an und steigt direkt mit einem Elektro-SUV in die Elektromobilität ein. Dieser wird sich „Solterra“ nennen und „im Zusammenleben mit der Natur“ existieren. Ein erstes Teaserbild gibt es auch.

Der Elektro-SUV wird basierend auf der neuen e-Subaru Global-Plattform gebaut, die zusammen mit Toyota entwickelt wurde. Subaru und Toyota haben im Sommer 2019 bekannt gegeben, dass sie hier eine Partnerschaft eingegangen sind.

Subaru möchte den Solterra kommendes Jahr weltweit anbieten und auch bei uns in Europa wird der Elektro-SUV erhältlich sein. Man teilt sich nicht nur die Plattform laut Subaru, auch sonst wird das Auto mehrere Toyota-Technologien nutzen.

Details wollte man noch keine nennen, aber der ein oder andere Lateiner wird es sich vielleicht schon gedacht haben: Sol steht für Sonne und Terra für Erde:

Subaru gave this name to the EV to appreciate mother nature and further advance the form of coexistence with it, together with our customers, and to represent our commitment to deliver traditional Subaru SUV’s go-anywhere capabilities in an all-electric vehicle.