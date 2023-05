Super Mario Bros. Film: Ab wann kann man den Film streamen?

Super Mario Bros. ist ein großer Erfolg im Kino, aber einige von euch haben ja auch schon gefragt, ab wann man den Film streamen kann, immerhin will nicht jeder ins Kino. Ich gehöre dazu, daher bin ich selbst auf das Datum für den Film gespannt.

Nintendo selbst hat sich noch nicht geäußert, aber lange müssen wir wohl nicht warten, es könnte schon bald losgehen. Zwei Termine stehen hier derzeit im Raum.

Der Twitter-Account „WhenToStream“ sprach in einem mittlerweile gelöschten Tweet vom 9. Mai 2023 bei Amazon (der Link für den Kauf bei Amazon existiert schon, der Film kostet 13,99 Euro), Apple, Google und Co. und der US-Anbieter Optimum TV sprach in einem gelöschten Instagram-Post vom 16. Mai 2023.

Ich würde eher auf den 16. Mai tippen, weiß es aber auch nicht. Es handelt sich hier übrigens um das Datum für den digitalen Kauf und Verleih. Super Mario Bros. wird voraussichtlich bei Sky/Wow im Abo landen, aber da gibt es noch kein Datum.

