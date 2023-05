Der Amazon Fire TV Omni QLED TV macht einen echt guten Eindruck

Amazon verkauft seit einer Weile eigene Fire TVs in Deutschland und dazu gehört auch eine etwas „bessere“ Reihe, die sich Omni nennt. Ich konnte mir das neue Modell anschauen, den Amazon Fire TV Omni QLED 65 Zoll, der 999 Euro kostet.

Es gibt auch noch eine günstigere Reihe und diesen TV bekommt man noch in 43, 50 und 55 Zoll, größer geht leider nicht. Was für mich ein bisschen schade ist, denn der TV ist eine echte Empfehlung in dieser Preisklasse, aber ich nutze jetzt 75 Zoll.

Amazon Omni: Guter Preis für diesen TV

Der Omni TV von Amazon sieht aber echt sehr passabel für einen Preis von unter 1.000 Euro aus und hat ein erstaunlich gutes HDR-Bild für diese Preisklasse. Das Panel spiegelt ein kleines bisschen, das könnte man noch optimieren, aber das Bild hat mich für unter 1.000 Euro ehrlich gesagt wirklich richtig positiv überrascht.

Ja, es ist nicht das hellste, aber der Vergleich ist vielleicht nicht ganz fair, da ich zwei Highend-TVs daheim nutze, die teilweise auf bis zu 4.000 nits kommen.

Doch die Helligkeit ist okay und Amazon unterstützt nicht nur HDR10+ Adaptive, sondern auch noch Dolby Vision IQ, was selbst mein Flaggschiff-8K-MiniLED-TV nicht kann (wobei das an Samsung liegt, die keine Lizenzgebühren zahlen wollen).

Der TV ist natürlich smart und Amazon nutzt das eigene Fire TV OS, es gibt also Netflix, Prime Video und was man so alles benötigt. Das OS läuft passabel, aber es kommt nicht an einen Apple TV heran, der bei uns daheim seit Jahren die Basis ist.

Doch man kann sich das Geld auch sparen, das OS wäre für mich gut genug.

Ihr könnt natürlich auch alles über Alexa steuern und den TV auf Wunsch auch via Sprache einschalten und bedienen. Mit einer Ambient-Funktion könnt ihr euch noch Kunstwerke oder eigene Fotos im Standby-Modus anzeigen lassen (ist freiwillig).

Doch ich will hier gar nicht zu sehr auf die Funktionen eingehen und diese noch einmal abarbeiten, das hier ist (noch) kein vollwertiges Review, ich war einfach nur überrascht, wie gut das QLED-Panel am Ende doch ist, was Amazon eingekauft hat.

Und genau das für mich wichtig, denn alles andere habe ich. Es gibt einen Apple TV und wir haben eine gute Soundbar (der Sound ist echt nicht gut, das ist eine der größten Schwächen). Bei einem TV ist für uns das Panel also der wichtigste Punkt.

Das hier ist natürlich noch kein OLED und es sind keine MiniLEDs, aber es gibt Full Array Local Dimming mit 80 individuellen Bereichen und es ist für 999 Euro gut.

Und es gibt sogar noch Apple AirPlay 2, womit ich bei einem TV von Amazon echt nicht gerechnet habe. Man kann also bequem und einfach Inhalte von seinem Apple-Gerät an den TV schicken, was wir im Wohnzimmer gerne mal machen.

Eine Sache muss man aber wissen, wer den Amazon Fire TV Omni nutzen möchte, der benötigt einen Account bei Amazon. Klingt logisch, ist aber vielleicht nicht für alle klar. Die Einrichtung ist sehr simpel und geht schnell, aber das Stromkabel ist nicht das längste. Und es gibt nur einmal HDMI 2.1, aber das ist nicht so tragisch.

Es gibt hier nämlich 4K, aber nur 60 fps und da reicht HDMI 2.0 in der Regel aus.

Von meiner Seite gibt es also durchaus eine Empfehlung für den Amazon Fire TV Omni mit 65 Zoll für 999 Euro, der mich positiv überrascht hat. Die meisten Dinge sind wie erwartet, aber das gute Bild mit Dolby Vision und AirPlay 2 kamen nicht wie erwartet. Mit einem Angebot wäre das für mich am Ende ein absoluter No-Brainer.

