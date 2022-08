Der erste kassenlose Supermarkt mit deutscher Technologie

Die Supermärkte werden digital und die Kassen verschwinden im ersten Schritt. In Zukunft dürfte es normal sein, dass man einfach nur noch mit einer App in einen Supermarkt läuft, den Einkauf wie gewohnt erledigt, und den Laden direkt verlässt.

Abgerechnet wird im Hintergrund und es gibt auch schon erste Konzepte. In den USA ist zum Beispiel das Go-System von Amazon populär, hier testen aber auch schon erste Anbieter ein System ohne Kassen – allerdings mit einem „Nachteil“.

Supermarkt mit deutscher Technologie

Die Technologien dafür kommen nämlich nicht aus Deutschland, weder bei REWE, noch bei ALDI. Autonomo möchte das als deutsches Start-up ändern und hat mit dem HOODY-Markt in Hamburg den ersten Supermarkt mit deutscher Technologie eröffnet. Es handelt sich dabei übrigens um einen Biomarkt in Hamburg Eppendorf.

Bei der Technologie setzt man auf Kameras und Computer Vision, das funktioniert allerdings ähnlich, wie bei den anderen Systemen. Man wird als Kunde also beim Besuch im Supermarkt immer getrackt, aber keine Sorge, das ist DSGVO-konform.

Ich finde diese Entwicklung jedenfalls spannend, denn der Besuch der Kasse ist oft die Aktivität, bei der man bei einem Einkauf am meisten Zeit verliert. Und es wird passieren, daher freut es mich auch, wenn deutsche Anbieter hier mitmischen.

Wir haben schon den Online-Handel an Amazon abgegeben, daher wäre es schön, wenn das Amazon-Konto in Zukunft nicht der Standard bei Supermärkten wird. An dieser Stelle will ich euch noch ein aktuelles Video von OwnGalaxy empfehlen, was sich mit diesem Thema beschäftigt und einige kassenlose Supermärkte beleuchtet:

