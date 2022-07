ALDI Shop & Go: Test für kassenlose Filialen wird ausgebaut

ALDI kündigte letzten Sommer eine erste Testfiliale ohne klassische Kasse an, die Idee von Shop & Go war geboren. Ziel dieser Filiale: Kunden können ihre Produkte in den Warenkorb packen und das wird automatisch erkannt und abgerechnet.

Man muss sich also nicht damit an der Kasse anstellen, sondern bekommt eine Rechnung auf das Smartphone. Anfang des Jahres wurde diese Filiale in UK für die Öffentlichkeit geöffnet. Das Projekt in Großbritannien wird von ALDI Süd geleitet.

-->

ALDI Shop & Go wird ausgebaut

Doch auch bei ALDI Nord ist man aktiv und kündigte letztes Jahr eine Testfiliale für die Niederlande an. Die Filiale in Utrecht war für Anfang 2022 geplant und ist seit dieser Woche für alle Kunden geöffnet, die sowas gerne mal aktiv testen wollen.

Die Firma Trigo Vision liefert die entsprechende Technologie und der Vorgang ist sehr simpel: Markt betreten, App öffnen, QR-Code scannen lassen, Waren in den Rucksack oder die Einkaufstasche packen, QR-Code scannen lassen, gehen.

Laut ALDI schätzen die Kunden „schnelle und einfache Abläufe an den Kassen“ und daher passt ein kassenloses System perfekt zum Discounter. ALDI ist damit aber nicht alleine, auch andere Supermarktketten testen so ein System im Alltag.

Vorreiter dieser Geschäftsidee bleibt aber Amazon.

ALDI Shop & Go für Deutschland

Werden wir ALDI Shop & Go auch in Deutschland sehen? Gut möglich, denn ALDI will die Testphase ausbauen. Allerdings wurde bisher kein Projekt angekündigt. Ich hoffe, dass wir sowas bald bekommen, denn das erleichtert den Einkauf im Alltag.

Netflix hätte gerne ein eigenes Star Wars Netflix musste sich in den letzten Jahren kaum Gedanken über Wachstum machen, denn das kam quasi von alleine und die Pandemie sorgte zusätzlich für einen Push. Doch diese Zeiten sind langsam vorbei, daher geht Netflix jetzt auch neue Wege. Netflix…23. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->