Surface Duo und Surface Duo 2 erhalten das März-Sicherheitsupdate

Um die Produktreihe Surface Duo ist es seit geraumer Zeit sehr still geworden: Das Surface Duo 2 kam September 2021 auf dem Markt und eine dritte Generation deutet sich aktuell nicht an. Laut neuesten Gerüchten setzt Microsoft nämlich den Fokus auf die Entwicklung normaler Foldables, wie man sie seit längerer Zeit von Samsung und Co. kennt.

Microsoft will bis dahin nach wie vor weiter Software-Support für das Surface Duo und Surface Duo 2 leisten und hat jetzt laut erste Nutzer auf der Reddit-Plattform das März-Sicherheitsupdate veröffentlicht.

Ein reines Sicherheitsupdate, mehr nicht

Das Surface Duo trägt nach der Aktualisierung die Versionsnummer 2022.825.15, das Surface Duo 2 hingegen 2022.825.33. Das Update wird ab sofort nach und nach auf sämtliche Geräte ausgerollt.

Laut Release Notes umfasst das Update keine neuen Funktionen. Es handelt sich erneut ausschließlich um sicherheitsrelevante Anpassungen und Änderungen – ähnlich wie bereits im Januar und Februar.

Mehr Informationen zu den sicherheitsrelevanten Anpassungen und Änderungen kann man im Android-Sicherheitsbericht März nachlesen.

