Hat das Microsoft Surface Duo noch eine Zukunft?

Die Verfügbarkeit des Microsoft Surface Duo 2 war Ende 2022 nicht die beste und seit dem hat sich nicht viel getan. Klar, die Chip-Krise hält an und damit kämpfen alle Unternehmen, aber in vielen Märkten ist das Surface Duo 2 komplett vergriffen.

Und da letztes Jahr kein Microsoft Surface Duo 3 angekündigt wurde, gibt es so langsam die ersten Stimmen, die von einem Ende des Projekts sprechen. War es das mit den Android-Smartphones bei Microsoft? Das ist aktuell schwer zu sagen.

Microsoft hält an Surface Duo fest … noch?

Bei Windows Central hat man bei Microsoft nachgefragt, aber dort heißt es nur, dass man sich zur aktuellen Liefersituation nicht äußert. Allerdings hält man am Surface Duo fest, das Smartphone sei ein wichtiger Bestandsteil des Surface-Portfolios.

Doch was bedeutet das eigentlich? Sehen wir irgendwann ein neues Modell? Wird man die aktuelle Version noch eine Weile pflegen und das dann einstellen? Bisher deutet sich kein Microsoft Surface Duo 3 an, warten wir also einfach mal 2023 ab.

Sollte dieses Jahr aber keine neue Version kommen, dann würde ich behaupten, dass es das mit diesem doch recht kurzen Ausflug in die Android-Smartphone-Welt für Microsoft war. Schade, denn die Idee war spannend und Foldables sind im Trend.

Doch die Umsetzung fand ich bei beiden Anläufen bescheiden, denn ich hatte den Eindruck, dass Microsoft nicht voll dabei ist. Vor allem die Software-Strategie war das große Manko. Ich würde daher nicht auf ein Microsoft Surface Duo 3 wetten.

