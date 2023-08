Surface Go 4: Intel soll Qualcomm als Prozessorlieferant vorgezogen werden

In den letzten Tagen haben wir bereits über erste Details zum Surface Laptop Studio 2 und Surface Laptop Go 3 berichtet. Es sieht so aus, als ob Microsoft hinter den Kulissen an einem weiteren Gerät der Surface-Reihe arbeitet: Das Unternehmen hat offenbar auch Pläne für die Einführung eines neuen Modells der Surface Go-Reihe.

Die mittlerweile vierte Generation des Surface Go soll entgegen ersten Vermutungen wieder auf einen Intel-Prozessor setzen. Zuvor berichtete das recht gut informierte Online-Portal Windows Central über einen verbauten ARM-Prozessor – die Rede war vom Snapdragon 7c Gen 2. Diese Pläne scheint Microsoft nun über Bord geworfen zu haben.

Die Wahl fällt auf den Intel N200 Prozessor

Bei der Auswahl der Intel-Prozessoren scheint man nun laut Windows Central auf den Intel N200 setzen zu wollen. Er wurde offiziell Anfang 2023 angekündigt und soll die Marken Pentium und Celeron ersetzen. Die Prozessoren der Intel N-Serie sind unterhalb der markeninternen Kategorien Core i3, Core i5, Core i7 und Core i9 angesiedelt und legen den Fokus auf Effizienz statt Höchstleistung.

Insbesondere die schwache Performance und die damit verbundene geringe Akkulaufzeit wurden in der Presse häufig als Nachteil der letzten Generationen der Surface Go-Modelle wahrgenommen. Dem will Microsoft jetzt entgegenwirken. Es wird erwartet, dass das Surface Go 4 im Herbst dieses Jahres im Rahmen einer Surface-Veranstaltung von Microsoft offiziell vorgestellt wird.

Dass Microsoft nicht stärker auf ARM-Prozessoren setzt, finde ich schade. Ein kleines, aber gut ausgestattetes Gerät mit guter Leistung und besonders langer Akkulaufzeit wäre ein Verkaufsschlager geworden – mein Interesse wäre sofort geweckt worden.

Es hat den Anschein, dass Microsoft noch nicht bereit ist, die ARM-Plattform einem größeren Kundenkreis zur Verfügung zu stellen. Damit bleiben die älteren Modelle der Surface Pro X-Serie und das Surface Pro 9 5G die einzigen Modelle mit einem ARM-Prozessor von Qualcomm.

-->