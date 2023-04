Microsoft soll zwei neue Surface-Tablets für 2024 geplant haben

Microsoft wird wohl kommendes Jahr zwei neue Surface-Tablets auf den Markt bringen, dazu gehört eine ARM-Version des Surface Go 4. Der interne Codename lautet „Tanta“, diese Version soll aber parallel zur Intel-Version erhältlich sein.

Darüber hinaus will man die Pro-Reihe ausbauen, denn es soll ein Surface Pro mit 11 Zoll und 120 Hz auf den Markt kommen. Aktuell setzt Microsoft auf 13 Zoll, damit würde man das Surface-Portfolio also besser an das Apple iPad Pro anpassen.

Es ist bisher noch unklar, wann wir diese neuen Surface-Tablets sehen, aber sie kommen wohl nicht vor Herbst 2024. Derzeit deutet sich der Schritt zu Windows 12 an, womöglich werden wir also passend dazu auch ganz neue Hardware sehen.

