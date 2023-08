Surface Laptop Go 3: Windows-Laptop wird schneller, aber wohl teurer

Im Hintergrund ist bei Microsoft die Arbeit an der neuen Surface-Reihe in vollem Gange, die voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommen wird. Zuletzt tauchten erste Informationen zum Surface Laptop Studio 2 auf, das wohl das Flaggschiff im Notebook-Bereich werden wird. Aber auch in der Einstiegsklasse wird wahrscheinlich ein neues Modell kommen – das Surface Laptop Go 3.

Surface Laptop Go 3: Die dritte Generation bringt wenig Neues

Wie das recht gut informierte Online-Portal Windows Central berichtet, soll die dritte Generation der Surface Laptop Go-Reihe (Codename: Gulliver) ebenfalls im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen. Microsoft soll an dem neuen Modell nicht viel verändert haben. Die Quelle spricht von einem „kleinen technischen Upgrade“.

Das Modell setzt auf einen Intel Core i5 der 12. Generation. Dadurch soll sich die Akkulaufzeit „leicht“ verbessern. Standardmäßig wird es nun 256GB SSD-Speicher und 8 GB RAM geben, 4 GB RAM waren meiner Meinung nach schon beim Surface Laptop Go 2 nicht mehr zeitgemäß.

Designtechnisch soll sich gegenüber dem Vorgänger kaum etwas ändern. Auch Merkmale wie Display und Anschlüsse bleiben wahrscheinlich gleich. Lediglich auf den Aspekt der Reparierbarkeit soll Microsoft großen Wert gelegt haben.

Es ist davon auszugehen, dass das neue Modell der Surface Laptop Go-Reihe im Hinblick auf den Verkaufspreis eine Steigerung erfahren wird. Windows Central berichtet von einem Einstiegspreis zwischen $699 und $749. Der Surface Laptop Go 2 kam damals für 599 US-Dollar auf den Markt.

