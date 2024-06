Surface Laptop Studio: Juni-Update enthält Verbesserungen und Fehlerhebungen

Auch im Monat Juni sind die Softwareentwickler von Microsoft fleißig und haben nach dem umfangreichen Firmware-Update im Mai bereits das nächste Update für die erste Generation des Surface Laptop Studio veröffentlicht. Neben einigen aktualisierten Treibern enthält das Juni Firmware-Update auch eine Reihe von Fehlerhebungen, die im Detail in den Release Notes beschrieben sind.

So soll das Taskleistenflimmern der Vergangenheit angehören, auch die Zusammenarbeit mit dem Surface Slim Pen wird verbessert. Im Detail lesen sich die Release Notes wie folgt:

June 2024 updates – Surface Laptop Studio: The following update is available for Surface Laptop Studio devices running Windows 10 October 22 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: