Surface Pro 9 5G: Juni-Update verbessert ARM-basiertes Surface in allen Bereichen

In der Regel werden die Surface-Geräte mit monatlichen Firmware-Updates versorgt. Allerdings erhalten nicht alle Geräte die monatlichen Software-Updates, sondern abwechselnd und nicht in einem festgelegten Zeitraum. Zuletzt hatten das Surface Pro 8 und Surface Go 2 das April-Update erhalten.

Das ARM-basierte Surface Pro 9 mit Microsoft SQ3 hat seit seiner Markteinführung im Oktober letzten Jahres lediglich ein Release-Update erhalten, das jetzt veröffentlichte Juni-Update kommt daher wie erwartet sehr übig daher.

Beim Lesen der Release Notes hat man den Eindruck, dass Microsoft gefühlt wirklich alle Treiber für die im Gerät verbaute Hardware aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht hat.

Die Leistung des Gerätes sollte sich nach der Installation des Juni-Updates deutlich verbessern. Darüber hinaus wurde die Stabilität erhöht, wichtige sicherheitsrelevante Anpassungen vorgenommen und die Akkulaufzeit verbessert. Auch am Fingerabdrucksensor und an der Leistungsfähigkeit der WLAN/5G-Verbindung wurde gearbeitet.

Die Zusammenfassung der Release Notes lautet wie folgt:

Improves product experience.

Addresses system performance, stability, and resolves system bug checks.

Addresses critical security vulnerability.

Improves fingerprint recognition.

Improves Wi-Fi and 5G performance and stability.

Improves battery life, performance, and battery charging.

Addresses 3rd party application performance.

Addresses touch and Wake on Lan issue when waking from sleep.