Microsoft Surface Pro 8 und Surface Go 2 erhalten das April-Update

Seit einiger Zeit hält sich Microsoft mit der Ankündigung neuer Surface-Modelle etwas zurück. Im Hintergrund scheint man aber an zwei neuen Modellen zu arbeiten: Zum einen ist ein kleineres Surface Pro mit 11 Zoll geplant, zum anderen soll es ein neues Surface Go 4 auf ARM-Basis geben. Beide Modelle sind wohl für 2024 geplant.

Während in Sachen Hardware eher im Hintergrund gearbeitet wird, rückt die Software umso mehr in den Vordergrund: Für das Surface Pro 8 und das Surface Go 2 ist jetzt das April-Update erschienen.

Falls ihr bisher keine Benachrichtigung durch die interne Windows-Update-Funktion erhalten habt, müsst ihr wie gewohnt Geduld haben. Das Update wird nach und nach auf sämtliche Geräte ausgerollt.

Was wurde verbessert?

Für das Surface Pro 8 wurden zahlreiche Treiber aktualisiert und die Systemleistung und Stabilität der Kamera im Zusammenhang mit der Gesichtserkennung über Windows Hello verbessert. Eine ähnliche Verbesserung gab es bereits im Januar-Update für das Surface Laptop Studio.

Außerdem wurde ein Systemfehler behoben, der in der Vergangenheit ein Flackern des Bildschirms verursachte.

IT-Administratoren können sich hingegen beim Surface Go 2 über die Unterstützung von Windows Autopilot freuen. Windows Autopilot ist ein Dienst, der die Bereitstellung, Zurücksetzung und Umrüstung von Geräten im Umfeld von Schulen und Unternehmen vereinfachen soll.

Die Release Notes für das Surface Pro 8 sind hier und für das Surface Go 2 hier einzusehen.

Statt warten, bereits als manuelle Installation verfügbar

Das Update kann auch manuell über die Microsoft-Webseite herunterladen werden: Die kumulative Datei enthält für das jeweilige Surface-Modell alle aktualisierten Treiber und veröffentlichte Firmware-Updates, die Microsoft standardmäßig über Windows Update bereitstellt.

Die Datei samt April-Update steht hier für Besitzer eines Surface Pro 8 und hier für Besitzer eines Surface Go 2 zum Herunterladen bereit.

-->