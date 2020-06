SwissCovid: Schweiz veröffentlicht Corona-App

Seit einigen Tagen befindet sich die offizielle Corona-App für die Schweiz nun in der Testphase und heute gab es den offiziellen Startschuss. Die App ist ab sofort für Android und iOS verfügbar und kann in den Stores heruntergeladen werden.

Ich weiß nicht, wie es mit anderen Ländern aussieht, aber ich konnte mir die App auch in Deutschland herunterladen. Die deutsche Corona-Warn-App soll ja erst noch in den anderen Stores der EU veröffentlicht werden. Wer in der Nähe der Schweiz wohnt, sollte also vielleicht beide Corona-Apps installieren.

-->

Die Schweiz nutzt die gleichen Schnittstellen, wie die deutsche App, nämlich die von Apple und Google. Das bedeutet, dass man auf eine dezentrale Lösung via „Contact Tracing“ setzt und die Kontakte über Bluetooth verfolgt werden.

Corona-Warn-App: 12,2 Millionen Downloads in einer Woche Seit ziemlich genau einer Woche ist die Corona-Warn-App für Android und iOS nun verfügbar und in dieser Zeit wurde die App bereits über 12 Millionen Mal heruntergeladen, so das Robert Koch Institut. Genauer gesagt wurde die App sogar 12,2 Millionen…23. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->