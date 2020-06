Corona-Warn-App: 12,2 Millionen Downloads in einer Woche

Seit ziemlich genau einer Woche ist die Corona-Warn-App für Android und iOS nun verfügbar und in dieser Zeit wurde die App bereits über 12 Millionen Mal heruntergeladen, so das Robert Koch Institut.

Genauer gesagt wurde die App sogar 12,2 Millionen Mal heruntergeladen. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht bekanntlich mittlerweile täglich die Downloadzahlen der App. Diese wachsen in den letzten Tagen deutlich langsamer an, aber dennoch stetig. Die Hälfte der aktuellen Downloadzahlen wurde bereits in den ersten 24 Stunden erreicht.

Die reinen Downloadzahlen sagen natürlich noch nichts darüber aus, wie viele Nutzer die App am Ende wirklich aktiv nutzen, aber sie geben zumindest einen Anhaltspunkt dafür. Bisher schaut es ja so aus, als ob die Erwartungen der Regierung übertroffen wurden. Je mehr Menschen die Corona-Warn-App nutzen, desto wirksamer kann sie am Ende sein.

