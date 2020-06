Deutsche Corona-Warn-App kommt in EU-App-Stores

Seit dem 16. Juni 2020 ist die Corona-Warn-App für Android und iOS verfügbar und in dieser Zeit wurde die App bereits über 12 Millionen Mal heruntergeladen. Ein Problem gab es allerdings, was nun angegangen wird.

Ausländer, die Deutschland besuchen oder sich hier dauerhaft aufhalten, können bisher nicht auf die deutsche Corona-Warn-App zugreifen, wenn sie keinen deutschen Account bei Google oder Apple haben. Somit können sie auch nicht zum Funktionieren des Systems beitragen. Das soll sich nun ändern.

So wird man die deutsche Corona-Warn-App in Kürze auch in den App Stores weiterer EU-Länder herunterladen und nutzen können, so das Robert Koch Institut gegenüber n-tv. Bisher ging das vor allem aus Gründe des Datenschutzes nicht, da bei einer Veröffentlichung in einem anderen Lande auch die Datenschutzvorgaben des jeweiligen Landes gelten.

Zunächst soll die Corona-Warn-App in den EU-Ländern Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen, Dänemark, Rumänien und Bulgarien freigeschaltet werden. Bis das der Fall ist, kann es laut RKI „einige Stunden bis wenige Tage“ dauern.

Hier das versprochene Update: Das @RKI gibt die App im ersten Schritt in den nächsten Stunden in den Stores folgender Länder heraus: Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Austria, Czech Republic, Poland, Denmark, Romania and Bulgaria. — Harald Lindlar CoronaWarnApp (@venriser) June 24, 2020

Wann weitere Länder folgen werden und welche das sind, ist noch unklar. Je mehr Menschen die Corona-Warn-App nutzen, desto wirksamer kann sie am Ende sein.

