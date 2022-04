Die neue Nummer 2: TCL könnte LG bei TVs in diesem Jahr ablösen

Die Nummer 1 auf dem Weltmarkt bleibt Samsung, wenn es um TVs geht. Und mit über 55 Millionen Einheiten (voraussichtlich) ist die Sache auch eindeutig. Doch laut The Elec könnte es Ende des Jahres eine neue Nummer 2 bei TVs geben.

Wird LG demnächst von TCL abgelöst?

TCL ist in den letzten Jahren massiv gewachsen und könnte – falls alles klappt – mit 36,5 Millionen Einheiten in diesem Jahr ca. 2 Millionen Einheiten vor LG liegen. LG verdient aber auch bei TCL mit, denn man verkauft Panels an den TV-Hersteller.

Das liegt aber auch daran, dass TCL weiterhin auf eine große Masse mit LCD-TVs setzt und LG den Fokus in diesem Jahr auf hochpreisige OLED-TVs gelegt hat. Das Ziel ist also nicht zwingend eine große Menge, sondern höhere Gewinnmarge.

China erobert jetzt den TV-Markt

TCL ist ein TV-Hersteller aus China, der auch andere Produkte (hin und wieder auch Smartphones) verkauft. Früher stand TCL für Today China Lion, doch 2007 hat man den Slogan in The Creative Life geändert und greift damit vor allem global an.

Langfristig möchte TCL ein „chinesisches Sony oder Samsung“ werden. Bei den Smart TVs setzt TCL in erster Linie auf Android TV oder Roku in den USA. OLED bietet man (noch) nicht an, dafür aber seit letztem Jahr ebenfalls Mini-LED-TVs.

