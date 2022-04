Samsung S95B: Der neue QD-OLED TV ist „beeindruckend“

Samsung steigt 2022 in den Markt für OLED TVs ein, diesen hat man bisher LG überlassen. Genau genommen produziert Samsung Display jetzt OLED-Panels und möchte damit LG Display unter Druck setzen. Und das direkt mit einer Neuerung.

Während LG Display nämlich W-OLED-Panels verkauft, so hat man bei Samsung Display das erste QD-OLED-Panel entwickelt. Man nutzt die bekannte „Quantum Dot“-Technologie auch bei OLED-Displays und das bringt auch einen Vorteil mit:

Samsung Display starts with blue pixels and runs those through quantum dots to create red and green, with those original pure blue sub-pixels also passing through. It’s way more efficient than the color filter method, and so there’s no need for a white sub-pixel to help bring brightness back up.