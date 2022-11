TechniSat-Aktion: Gratis Kinder-Audioplayer beim Kauf ausgewählter Digitalradios

Mit der Aktion „Für kleine und große Super-Hörer“ startet TechniSat zusammen mit dem Handel in die Wintersaison. Wenn ein Kunde im Aktionszeitraum ein „qualifiziertes“ Digitalradio erwirbt, bekommt er von TechniSat einen TECHNIFANT Audioplayer für Kinder in der Wunschfarbe Blau oder Pink kostenlos dazu. Den TECHNIFANT hatte ich bereits im Test.

Der Kunde kann den kostenlosen TECHNIFANTEN unter Angabe der Seriennummer seines gekauften Radiogeräts samt Rechnungsbeleg ausschließlich und direkt bei TechniSat auf der Seite super-hoerer.de beantragen. Die vollständigen Aktionsbedingungen für Privatkunden sind ebenfalls auf der Aktionsseite zu finden.

Bei den an der Aktion teilnehmenden, stationären Radiogeräten und Soundsystemen handelt es sich um die „Topmodelle“ im TechniSat Sortiment – das DIGITRADIO 380 CD IR, DIGITRADIO 586, DIGITRADIO 602 und das DIGITRADIO 650. Alle vier Aktionsmodelle empfangen neben Radio via DAB+ und UKW auch Internetradio-Sender. Optional spielen die Microsysteme auch Musik von einer CD, einem USB-Stick oder dem Smartphone – auch via Spotify Connect – ab.

Mein Tipp der Woche: Amazon Echo Studio Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich…5. November 2022 JETZT LESEN →

-->