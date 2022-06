Telegram Premium kommt im Juni: Messenger kostet bald Geld

Telegram legte den Fokus in den letzten Jahren auf Wachstum und das geht bei einem Messenger nur, wenn er komplett kostenlos ist. Es gibt zu viele Alternativen und man kann die Plattform sehr schnell wechseln.

Doch irgendwann muss man Geld verdienen und das ist bei einem Messenger nicht leicht, das hat auch schon Meta bei WhatsApp festgestellt. Telegram hat Anfang 2021 angekündigt, dass das ein Ziel für 2022 ist.

-->

Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass es bald losgeht und Telegram eine Premium-Option einführt. Hier gibt es exklusive Funktionen und neue Funktionen ein bisschen früher. Und Start ist noch im Juni:

That’s why this month we will introduce Telegram Premium, a subscription plan that allows anyone to acquire additional features, speed and resources. It will also allow users to support Telegram and join the club that receives new features first.