Spotify will Markt für Hörbücher angreifen

Mit Musik kann man als Streamingdienst in der heutigen Zeit nicht mehr alle Nutzer begeistern, denn wenn man die drei großen Labels geklärt hat, hat man in etwa die gleiche Musik wie alle anderen. Es kommt also mittlerweile auf andere Details an.

Neben einer breiten Verfügbarkeit und guten Qualität gibt es noch andere Dinge, die Nutzer anlocken. Bei Spotify hat man sich in den letzten Jahren extrem stark auf Podcasts fokussiert und auch für sehr viel Geld exklusive Podcasts eingekauft.

Spotify steigt bei Hörbüchern ein

Der nächste Schritt sind laut CEO Daniel Ek die Hörbücher. Hier will man einsteigen und den Markt aufmischen, ähnlich wie bei den Podcasts. Allerdings muss man das Geschäftsmodell etwas anpassen, denn nicht alle Inhalte können kostenlos sein.

Bei den Podcasts reicht ein Abo, das wird auch bei vielen Hörbüchern so sein, aber nicht alle werden „kostenlos“ im Abo landen. Es wird ein Mix aus kostenlos, aus Werbung und kostenpflichtig. Eine weitere Abo-Stufe wäre sicher auch möglich.

Spotify will neue Bereiche erobern

Es bleibt übrigens nicht bei Podcasts und Hörbüchern, Spotify hat mit X, Y und Z noch drei weitere Geschäftsbereiche für die Zukunft geplant. Ich bin mal gespannt, solange die Musik im Fokus bleibt, ist mir das als Nutzer egal. Doch die Tendenz zum Wechsel ist immer mal wieder da, ich werde das also genau beobachten.

