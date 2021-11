Telekom Breitbandausbau: Glasfaser für drei Millionen Haushalte

Wie die Telekom aktuell verkündet, hat man im Bereich des Glasfaserausbaus einen Meilenstein erreicht: Glasfaser für drei Millionen Haushalte.

Drei Millionen Haushalte in Deutschland können jetzt theoretisch das Glasfaser-Netz der Telekom nutzen. Die Zahl der Haushalte erhöhte sich laut Telekom im Oktober um 132.000 und hat damit die 3-Millionen-Marke geknackt. Bis zum Jahr 2024 will das Unternehmen 10 Millionen Haushalte bundesweit mit Glasfaser-Anschlüssen versorgen. Man hat also in den kommenden zwei Jahren noch einiges vor.

-->

Durch den Breitbandausbau der Telekom können jetzt deutschlandweit auch 34,4 Millionen Haushalte im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. 26,4 Millionen Haushalte können einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr buchen. Seit Jahresanfang haben immerhin über 2 Millionen Haushalte vom Ausbau der Telekom profitiert.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Tarif buchen. Auf telekom.de/schneller kann man wie üblich prüfen, ob der eigene Anschluss bereits vom Ausbau profitiert hat.

fraenk Mobilfunk: Neuen PayPal-Account verbinden Der Mobilfunkanbieter fraenk lässt sich ausschließlich mit PayPal bezahlen. Mittlerweile ist es einfacher, den dafür genutzten Account zu ändern. Wer seinen bei fraenk hinterlegten PayPal-Account ändern wollte, konnte das lange Zeit nur über den Support erledigen. Inzwischen ist dies auch…19. November 2021 JETZT LESEN →

-->