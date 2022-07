Telekom: Diese Orte erhalten neue Glasfaser-Anschlüsse

Die Telekom hat vor wenigen Tagen die Vermarktung von neuen 250.000 Glasfaser-Anschlüssen in 51 weiteren Kommunen in Deutschland gestartet.

Wichtig zu wissen: Der Bau der Anschlüsse beginnt in Kürze, man kann also einen Anschluss ordern, der zukünftig zur Verfügung stehen soll. Die Gebiete werden von der Telekom zunehmend parallel vermarktet und ausgebaut. Dies soll den Vorteil haben, dass die Wartezeiten bis zur Nutzung des Anschlusses „deutlich“ verkürzt werden.

Von dieser Glasfaser-Ausbau-Tranche der Telekom profitieren Haushalte, Unternehmen und Schulen in …

… Attendorn, Aue-Bad Schlema, Bad Freienwalde, Bad König, Bad Oeynhausen, Baesweiler, Bautzen, Bestensee, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Burgdorf, Darmstadt, Daun, Döbeln, Düsseldorf, Erbach, Erndtebrück, Eschborn, Frankfurt a. M., Freudenberg, Hattingen, Hessisch Lichtenau, Leipzig, Linsenhofen, Lübeck, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Magdeburg, Michelstadt, Minden, Möglingen, Much, Neu Wulmstorf, Neuhausen auf den Fildern, Neunkirchen-Seelscheid, Nordhorn, Oldenburg, Reichenbach an der Fils, Remagen, Rosbach vor der Höhe, Rothenburg ob der Tauber, Rott am Inn, Salzgitter, Schönaich, Springe, Steinenbronn, Stuttgart, Waltrop, Wernau und Wuppertal