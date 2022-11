Telekom gewinnt weiteren Mobilfunk-Netztest

Das Mobilfunknetz der Telekom ist „das beste in Deutschland“. Zu diesem Ergebnis kommt das Magazin „Chip“ in seinem aktuellen Netztest. Damit bestätigt sich die zuletzt gesehene Wertung von „connect“.

Zum dreizehnten Mal in Folge sichert sich die Telekom den Gesamtsieg und gewinnt den ersten Platz in allen Kategorien, im 5G-Ranking und in vier von fünf Städte-Wertungen.

Das Netz der Telekom landet bei den Tests von Internet, Telefonie und Verfügbarkeit auf Platz 1 und sichert sich im Gesamtergebnis die Note „sehr gut“ (Note 1,3). Knapp dahinter liegt Vodafone (Note 1,4), mit etwas Abstand folgt das o2-Netz (Note 1,7).

Deutlich setzt sich die Telekom in der Kategorie 5G gegen die Konkurrenz durch. Sowohl in den Städten als auch bei den Messungen auf dem Land zeigt sich ein Vorsprung bei Ausbau und Geschwindigkeit.

Das durchschnittliche Downloadtempo im 5G Netz ist bei der Telekom fast doppelt so hoch wie beim Zweitplatzierten im Test (Vodafone). Laut Chip liefert die Telekom zudem die schnellsten Downloads mit 5G auf der 3,6 GHz-Frequenz, im sogenannten Band N78.

Mobilfunk-Netztest zu Fuß, im Auto und in der Bahn

Die Testteams von Chip und Net Check haben zu Fuß, im Auto und in der Bahn Ergebnisse gesammelt. In 42 großen Städten und auf dem Land. Für die Messungen zu 5G und LTE waren sie rund 14.000 Kilometer im Auto unterwegs und sind knapp 2.000 Kilometer mit der Bahn gefahren.

Rund 80 Stunden liefen die Testteams Innenstädte ab, um Messdaten zu sammeln. Erneut hat Chip in diesem Jahr auch Crowdsourcing-Daten in den Test einfließen lassen. Dafür wurden 3,6 Milliarden anonyme Daten von 2,5 Millionen Handys ausgewertet.

Dennoch wichtig zu bedenken: auch das beste Netz kann an bestimmten Orten versagen und der Drittplatzierte kann positiv überraschen. Solche Tests zeigen vor allem eine Zusammenfassung der Netzleistung. Für mich persönlich hat zum Beispiel Vodafone in den letzten Jahren immer mehr nachgelassen, dennoch landet man nur knapp hinter der Telekom. Wie schaut das bei euch aus?

