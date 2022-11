Neuer Mobilfunknetztest: Telekom gewinnt in Deutschland, Magenta in Österreich und Swisscom in der Schweiz

Die Sieger des connect Mobilfunknetztests 2022/2023 stehen fest: Die Telekom erreicht in Deutschland den ersten Platz, Magenta siegt in Österreich und Swisscom gewinnt in der Schweiz.

Die Telekom erzielt damit zum zwölften Mal in Folge den Gesamtsieg in Deutschland – und erstmals die Gesamtnote „überragend“. Der Anbieter erreicht 952 von 1.000 möglichen Punkten und liegt in allen drei Testdisziplinen – Sprache, Daten und Crowd – an der Spitze. Trotz gestiegener Testanforderungen verbessert sich die Telekom bei Sprache und Daten.

Vodafone folgt mit 915 Punkten und der Note „sehr gut“. Der Anbieter steigert sich in der Kategorie Daten, bei Crowd und Sprachtelefonie bleibt es beim Vorjahresergebnis.

Auch Telefonica erhält mit 894 Punkten die Note „sehr gut“. Mit einem Plus von 20 Punkten macht der Anbieter den größten Sprung im Vergleich zum Vorjahr, was seine Fortschritte beim Netzausbau unterstreicht. Am deutlichsten steigert sich Telefonica in der Disziplin Daten. In der Sprachwertung liegt der Anbieter fast gleichauf mit Vodafone.

Magenta gewinnt in Österreich und Swisscom in der Schweiz

Zum fünften Mal in Folge erzielt Magenta den Gesamtsieg in Österreich. Der Anbieter erreicht 960 von 1.000 möglichen Punkten und damit die Note „überragend“. A1 folgt mit 950 Punkten und ebenfalls der Note „überragend“. „Drei“ erhält mit 908 Punkten die Note „sehr gut“. Mit einem Plus von 22 Punkten erzielt der Mobilfunkanbieter die größte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.

Ebenfalls zum fünften Mal in Folge erzielt die Swisscom den Gesamtsieg in der Schweiz. Der Anbieter erreicht 970 von 1.000 möglichen Punkten und damit die Note „überragend“, büßt allerdings im Vorjahresvergleich einige Punkte ein. Sunrise folgt mit 959 Punkten und erhält ebenfalls die Note „überragend“. Salt zeigt im Vorjahresvergleich eine große Verbesserung und verringert den Abstand zum Wettbewerb. Mit 945 Punkten erhält der Anbieter die Note „sehr gut“.

Den gesamten Mobilfunknetztest findet ihr bei connect.

