Telekom ist wertvollste deutsche Marke

Die Deutsche Telekom ist in der aktuellen Studie „Brand Finance Global 500“ als wertvollste deutsche Marke aller Zeiten ausgezeichnet worden.

Die Studie des britischen Marktforschungsinstituts Brand Finance sieht die Telekom mit einem starken neunten Platz als einziges europäisches Unternehmen unter den Top 10 weltweit. Gleichzeitig wird die Telekom erstmals als wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt eingestuft und überholt damit Branchengrößen wie Verizon und AT&T. Der aktuelle Markenwert der Telekom beläuft sich auf 73,3 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Telekom erreicht historisch höchsten Markenwert

Das erfolgreiche Abschneiden der Telekom wird auf den historisch höchsten Markenwert zurückgeführt. Seit 2020 ist der Markenwert um 84 Prozent gestiegen und die Telekom hat sich von der viert-wertvollsten zur stärksten Telekommunikationsmarke der Welt entwickelt. Die positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung des Unternehmens, nachhaltige Investitionen in Netzqualität, digitale Technologien und Kundenservice sowie eine hohe Kundenzufriedenheit werden als entscheidende Faktoren für diesen Erfolg genannt.

Die Experten von Brand Finance betonen die Rolle der hohen Netzqualität der Telekom bei der Kundengewinnung und -bindung sowohl in Europa als auch in den USA. Deutliche Verbesserungen bei Markenkennzahlen wie Innovation, Kundenservice, Kundenfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Weiterempfehlung haben zur Steigerung der Markenstärke beigetragen. Darüber hinaus hat die Telekom durch einen international konsistenten Markenauftritt ihre Wahrnehmung als Global Player gestärkt, so der Report.

